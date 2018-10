in foto: Vittoria, morta all’improvviso a 16 anni

Vittoria, 14 anni, è morta all'improvviso durante l'ora di educazione fisica al liceo classico Virgilio di Mantova. Stava facendo, insieme ai suoi compagni di classe, una corsa leggera sul lungolago Gonzaga di Mantova, quando improvvisamente la ragazza si è accasciata a terra. Inutili tutti i tentativi di rianimarla. Stando a quanto riporta il quotidiano locale OglioPoNews, è stata accompagnata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, ma non c'è stato nulla da fare per salvare la ragazza. Ora probabilmente sulla sua salma verrà disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte, che al momento restano un mistero.

"La nostra squadra di calcio si stringe attorno alla famiglia di Vittoria. Tutto il paese di Belforte rimane senza parole e piange per te cara Vittoria, ragazza dolce , solare e piena di vita. Cara Vittoria , i tuoi occhi meravigliosi continueranno a guardarci dal cielo e noi li cercheremo tra le stelle più luminose del firmamento. Ciao piccola meraviglia", è il messaggio d'addio su Facebook della squadra del suo paese, "Gazzuolo e Belforte United".