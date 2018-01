Com'è la vita di un'atleta? Quali sono le attività che svolge durante una sua giornata tipo? Lo svela un video in soggettiva che consente a tutti di mettersi nei panni di Sofia Goggia, giovane campionessa di sci bergamasca che proprio oggi ha trionfato a Cortina, vincendo la gara di discesa della Coppa del mondo. Per la Goggia, 25 anni, si tratta del quarto successo in carriera in Coppa del mondo, il secondo stagionale: domenica scorsa aveva trionfato a Bad Kleinkirchheim in quella che era stata una giornata storica per lo sci azzurro: a completare il podio erano infatti state le altre nazionali italiane Federica Brignone e Nadia Fanchini, che aveva dedicato il suo terzo posto alla sorella Elena, costretta a ritirarsi momentaneamente dall'attività agonistica a causa di un tumore.

In un video in soggettiva la giornata tipo di Sofia.

La stagione di Sofia è iniziata nel migliore dei modi: prima di lei, solo un'altra campionessa di sci azzurra, Isolde Kostner, era riuscita a vincere due discese consecutive. Gran parte del merito è dovuto allo stile di vita seguito dalla discesista, che come tanti altri campioni fin dalla più tenera età si sottopone a molti sacrifici e allenamenti costanti per riuscire a tagliare il traguardo in un tempo inferiore a quello delle avversarie. Un video girato in soggettiva racconta una giornata tipo delle giovane campionessa: dal risveglio alle 6.30 alle adrenaliniche discese sulle piste da sci, passando per un pranzo con papà, le sedute d'allenamento in palestra e l'immancabile passeggiata con Belle, il suo cane pastore australiano. Una giornata che si conclude alle 21.30, quando la campionessa va a letto per prepararsi alla giornata successiva. Piccoli gesti, ripetuti giorno dopo giorno, che hanno portato la 25enne bergamasca sul tetto del mondo.