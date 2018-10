in foto: Nubifragio a Milano (LaPresse)

Il diluvio era atteso ed è arrivato. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 ottobre, un vero e proprio nubifragio si è abbattuto su Milano. La pioggia intensa e il forte vento hanno causato disagi fin dalla mattinata, con diversi alberi che sono caduti sulle strade della città. I due episodi più gravi in viale Gian Galeazzo e viale Toscana: cinque le persone ferite, con un ragazzo trasportato in ospedale in codice giallo. Ma nel pomeriggio è arrivato un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo: l'intensificarsi delle precipitazioni ha portato il centro operativo della protezione civile della Regione Lombardia a diramare un bollettino di allerta immediato in codice rosso per rischio idraulico nell'area milanese, in riferimento alla possibilità di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Il Centro operativo comunale (Coc), attivato da sabato dal Comune raccomanda preventivamente ai cittadini di non scendere in cantine e seminterrati nelle zone soggette a esondazione e di non depositarvi beni di valore. Sempre nelle zone soggette a esondazione i cittadini sono invitati a non parcheggiare l'auto. In tutta la città si raccomanda di non transitare in sottopassi né di sostare presso argini e ponti e di non transitare lungo strade allagate, perché potrebbero esserci buche o tombini aperti e non visibili. Un punto informativo è stato istituito dalle 15 all'angolo fra via Cà Granda e via Valfurva: i cittadini sono invitati a informarsi sulle pagine Facebook e sul sito web del Comune di Milano e, in caso di necessità, possono telefonare alla Centrale operativa della Protezione civile comunale che risponde ai numeri 02.884.65000-1-2.

Blackout e tram deviati

Mentre si continuano a monitorare i livelli dei fiumi Seveso e Lambro, il nubifragio ha provocato blackout in alcune zone della città, come ad esempio i Navigli. Non sono funzionanti i semafori in viale Caldara, piazzale Loreto e via Melchiorre Gioia. Gli alberi e i rami caduti in strada hanno inoltre danneggiato le reti aeree che alimentano alcune linee dei mezzi pubblici. Atm ha informato pertanto di aver deviato i percorsi delle seguenti linee: