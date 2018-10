in foto: L’albero crollato a Milano (LaPresse)

Cinque persone sono rimaste ferite questa mattina a Milano, a causa di due grossi alberi caduti in strada in due diverse zone della città. Il primo episodio è avvenuto attorno alle 8.30 all'altezza del civico 10 di viale Gian Galeazzo, in zona Ticinese, mentre il secondo in viale Toscana. Gli alberi sono caduti a causa delle forti raffiche di vento che dalle prime ore di questa mattina stanno soffiando sul capoluogo lombardo, dove è in vigore come nel resto della regione un'allerta meteo proprio per il vento forte e le piogge intense. In viale Gian Galeazzo sono rimaste coinvolte quattro persone: secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza si tratta di tre uomini di 26, 29 e 77 anni e una donna di 47. Nessuna di loro è grave: solo uno dei feriti è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Più grave invece l'episodio in viale Toscana, dove l'albero è caduto su una vettura in transito. In questo caso sono rimaste coinvolte complessivamente 11 persone: il ferito più grave è un ragazzo di 25 anni, che è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Sul luogo dei due incidenti sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, al lavoro per liberare la carreggiata dalle grosse piante: la circolazione verso piazza XXIV Maggio e su viale Toscana è stata interrotta.