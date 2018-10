in foto: Fiume Lambro in piena

È scattato il codice rosso a Milano a causa della possibilità di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Lo ha annunciato con un bollettino aggiornato a poche ore fa il Comune di Milano che ha parlato di un possibile rischio idraulico nell'area milanese. Per questo, il Centro operativo comunale (Coc), composto da Protezione civile, Polizia locale, Metropolitana Milanese servizi idrici, raccomanda ai cittadini in via preventiva di non scendere in cantine e seminterrati nelle zone soggette a esondazione e di non depositarvi dunque beni di valore; nelle stesse zone adiacenti ai due fiumi raccomanda inoltre di non parcheggiare l'auto. Mentre è consigliabile, in tutta la città, di non transitare in sottopassi o sostare presso argini e ponti e di non transitare lungo strade allagate perché potrebbero esserci buche o tombini aperti e non visibili. I cittadini possono tenersi informati, oltre che attraverso gli organi di stampa, sulle pagine Facebook e sul sito web del Comune di Milano e, in caso di necessità, possono telefonare alla Centrale operativa della Protezione civile comunale ai numeri 02.884.65000-1-2.