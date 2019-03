in foto: Cristian Gebbia (Facebook)

La foto che campeggia sul suo profilo Facebook lo ritrae seduto sulla sua amata Harley-Davidson. Ed è proprio in sella alla sua moto, purtroppo, che Cristian Gebbia è morto. È lui la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 5 marzo a Mediglia, in provincia di Milano. Cristian stava percorrendo la strada provinciale Cerca quando, trovatosi di fronte a una colonna di auto, avrebbe provato a superarle. Nel senso di marcia opposto è però sopraggiunto un tir: Cristian avrebbe cercato di rientrare nella propria corsia ma non ci è riuscito e si è scontrato frontalmente con il mezzo pesante. Dopo l'impatto la moto di Cristian ha preso fuoco: il conducente del tir, illeso, è stato il primo a prestare soccorso all'uomo, spegnendo l'incendio con un estintore. Purtroppo però per il motociclista non c'è stato niente da fare: Cristian è finito in arresto cardiocircolario e i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza, intervenuti con un'ambulanza e un elicottero, non sono riusciti a rianimarlo.

Il saluto degli amici: Porta la tua solarità ovunque

A due giorni dal tragico incidente su Facebook sono in tanti a ricordare la vittima. Cristian Gebbia viveva a Pantigliate, nel Milanese. La sua Harley-Davidson, come spesso capita ai possessori delle moto americane, era la sua grande passione, tanto che un'amica lo ha salutato augurandogli, come si fa nel mondo delle due ruote, "buona strada": "Porta la tua affettuosa solarità ovunque, tu col tuo Forty Eight (il modello della moto di Cristian, ndr)". Il 36enne praticava anche arti marziali (Mma) in una palestra: "Una brutta notizia mi ha raggiunto poco fa – ha scritto l'istruttore di Cristian – un allievo un amico della nostra Accademia un compagno di mazzate ci ha lasciato. Ciao Cristian Gebbia Rip. Ricorderemo il tuo sorriso".