in foto: Immagine di repertorio

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, martedì 5 marzo, a Mediglia, in provincia di Milano. Un uomo di 35 anni è morto a seguito del violento scontro tra una moto e un'autocisterna. La vittima viaggiava sulla due ruote che per cause da accertare si è scontrata contro il mezzo pesante e si è incendiata. L'incidente, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto sulla strada provinciale Cerca attorno alle 16. Sul posto l'Areu ha inviato un'ambulanza e un elicottero: l'intervento del personale paramedico si è però rivelato inutile in quanto il motociclista, già in arresto cardiocircolatorio all'arrivo degli operatori del 112, non ha mai ripreso conoscenza. Nonostante le manovre per rianimarlo ai soccorritori non è rimasto altro da fare se non dichiararne il decesso.

Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente

Non è ancora stata resa nota l'identità della vittima. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e i vigili del fuoco. Resta da ricostruire la dinamica del tragico schianto: potrebbe essere stato causato da un sorpasso azzardato anche se è ancora presto per avere certezze in merito. Il conducente dell'autocisterna è uscito illeso dallo scontro, così come non ci sono stati altri feriti: ripercussioni pesanti invece sul traffico sulla strada provinciale, a rilento per via dei rilievi del caso da parte delle forze dell'ordine.