in foto: Edoardo Mazzieri, volontario della Croce rossa morto di Covid–19 a marzo: a lui ha dedicato la tesi William Loda

Domani discuterà, all'età di 81 anni, la tesi di laurea magistrale in Storia e valorizzazione dei beni culturali. Per William Loda, studioso cremonese, non è il primo titolo accademico: quella in arrivo è infatti la quinta laurea conseguita dal 2005, quando ha deciso di tornare sui banchi dell'università per conseguire l'agognato "pezzo di carta" che non era riuscito a prendere in più giovane età. Ma l'età non più verdissima e il numero di lauree conseguite da Loda, tutte presso il Dipartimento di musicologia e beni culturali di Cremona, sede distaccata dell'Università di Pavia, non sono il solo elemento che renderanno speciale la giornata di domani. La tesi di domani ha infatti una dedica speciale, rivolta a una persona che oggi non c'è più e ha aiutato molto Loda a districarsi con il computer durante questi ultimi anni passati tra manuali universitari, archivi e documenti: Edoardo Mazzieri.

La dedica all'amico Edoardo, storico volontario della Croce rossa ucciso dal Covid

Mazzieri, storico volontario della Croce Rossa di Cremona per oltre trent'anni, è una delle decine di migliaia di vittime del Coronavirus. È morto lo scorso 25 marzo, ucciso dal Covid-19, lasciando una grande vuoto tra parenti, amici e colleghi della Croce rossa: "Abbiamo perso più di un amico e collega – avevano scritto sui social i colleghi – abbiamo perso una vera colonna portante. Sei entrato a far parte della Croce Rossa Italiana più di 30 anni fa e, insieme a noi, ci hai creduto sempre". L'amico Loda, al quotidiano "La Provincia di Cremona" che ne ha raccontato la storia, ha rivelato di aver voluto dedicare la sua ricerca a Mazzieri perché un po' la deve anche a lui. Grazie a Mazzieri ha potuto districarsi tra i software per studiare, fare ricerche online e anche, ora che l'emergenza Covid-19 ha stravolto la didattica e gli esami universitari, discutere la tesi: domani infatti Loda utilizzerà il programma Zoom per esporre il suo lavoro dedicato all’archivio storico dell’istituto Emilio Biazzi di Castelvetro Piacentino.