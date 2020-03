in foto: Edoardo Mazzieri (Foto Fb: Croce Rossa Italiana – Comitato di Cremona)

Edoardo Mazzieri, volontario della Croce Rossa di Cremona da oltre trent'anni, è morto a causa del Coronavirus. La sua è una delle diverse perdite registrate tra i soccorritori lombardi che lottano, come medici e infermieri, in prima linea l'epidemia. A darne comunicazione è il Comitato della Croce Rossa Italia di Cremona con un lungo post su Facebook.

I colleghi volontari: La Croce Rossa ha perso un grande uomo

"Oggi abbiamo perso più di un amico e collega, abbiamo perso una vera colonna portante – si legge sul social network -. Sei entrato a far parte della Croce Rossa Italiana più di 30 anni fa e, insieme a noi, ci hai creduto sempre". I colleghi continuano poi scrivendo: "Non staremo nemmeno qui a elencare tutto quello che hai fatto per la nostra associazione, tutte le emergenze a cui hai partecipato o i corsi in cui hai insegnato per "cercare di lasciare questo mondo un po' migliore di quanto non l'hai trovato"". Il ricordo di chi lo ha avuto a fianco per oltre 30 anni è molto più semplice, diretto: "Vogliamo ricordarti così, sempre con la battuta pronta nonostante la malattia abbia provato a toglierti il sorriso. C’è voluto un maledetto virus, che stiamo combattendo da giorni e che, da oggi, combatteremo con più forza e lo sconfiggeremo anche per te. Mai scorderemo il tuo sorriso e la tua ironia". "Sei e continuerai ad essere presente in ognuno di noi. La Croce Rossa ha perso un grande uomo e un grande amico. Ciao Edo", il saluto finale nel post.