Una ragazza di 17 anni è sparita ieri, domenica 8 dicembre, dal comune di Cremella in provincia di Lecco. La giovane si chiama Diomande Massogbe e – stando alla prefettura – avrebbe lasciato la casa degli zii dove vive nel tardo pomeriggio per non fare più ritorno, facendo scattare immediatamente l'allarme tra amici e parenti. La ragazza, che non parla italiano e non dovrebbe avere con sé il cellulare, è alta circa un metro e mezzo, ha capelli lunghi neri ed è robusta di corporatura. La prefettura di Lecco, nella nota condivisa su Facebook dalla propria pagina ufficiale, chiede che "chiunque possa fornire utili contributi alla ricerca, è pregato di segnalare direttamente al Comando stazione carabinieri di Cremella" allegando la foto di Diomande.

A novembre a Bergamo la scomparsa di una 14enne

Potrebbe anche essere che Diomande torni sui suoi passi e si presenti di sua sponte a casa, così come fatto da un'altra ragazza sparita nel novembre scorso. La 14enne aveva fatto perdere le proprie tracce per oltre una settimana, inducendo parenti e investigatori a pensare al peggio, ma la sera del 2 novembre era tornata. Anche in quel caso, l'allarme arrivò tramite Facebook quando la zia chiedeva aiuto dando qualche informazione sul vestiario e l'altezza della ragazza. Quel messaggio venne condiviso da un elevato numero di persone che aiutarono la famiglia a spandere a macchia d'olio la notizia per far mobilitare quanta più gente possibile. Jasmine, poi ritrovata, non aveva inizialmente spiegato il motivo del suo gesto.