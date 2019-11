Bergamo, Jasmine scomparsa da casa a 14 anni: l’appello della famiglia per ritrovarla

I famigliari di Jasmine, 14 anni, hanno lanciato un appello per chiedere aiuto per ritrovarla. La ragazza è scomparsa attorno alle 19 di domenica 27 ottobre a Bergamo, nel quartiere Celadina. Da allora non si hanno più sue notizie. I suoi parenti hanno diffuso la sua descrizione nella speranza che qualcuno l’abbia vista: “Indossava una tuta nera con un giubbino di jeans e delle scarpe bianche. Ha 14 anni,alta 170cm ed un piercing al naso”.