in foto: Mattia, il paziente 1 di Codogno

I numeri non vanno guardati giorno per giorno. Questo il mantra che tutti gli esperti stanno ripetendo in questi giorni di emergenza Coronavirus, in cui quotidianamente la Protezione civile nazionale e le varie regioni snocciolano dati "freddi" (e a volte un po' ballerini) che riguardano persone: persone contagiate, ricoverate in ospedale a volte in terapia intensiva, persone purtroppo decedute. Fatta questa premessa, da Codogno, cittadina in provincia di Lodi che è stato il punto da dove l'epidemia si è sviluppata in Italia, arriva un dato che non può non infondere speranza. Oggi, martedì 24 marzo 2020, nella cittadina di Mattia, il paziente 1 italiano, non si sono infatti registrati nuovi casi di Coronavirus. "Oggi le persone positive a Codogno sono 268, con zero contagi in più rispetto a ieri", ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera nel corso della consueta conferenza stampa per fare il punto della situazione.

Ieri Mattia, il paziente 1, è tornato a casa

La notizia della crescita zero a Codogno, uno dei dieci comuni del Lodigiano che era stato isolato nella "zona rossa" decisa dal governo, arriva all'indomani di un'altra buona nuova per il paese e per tutta Italia: il ritorno a casa proprio di Mattia, il paziente 1 che era ricoverato a causa del Covid-19 dallo scorso 20 febbraio e che, dopo una lunga battaglia trascorsa per 18 giorni sui letti della terapia intensiva dell'ospedale di Codogno prima e del Policlinico San Matteo di Pavia dopo, è stato finalmente dimesso: "Io sono stato fortunato – sono state le sue prime parole – ho ricominciato a respirare, la cosa più semplice e bella", ha detto tornando a casa dalla moglie che partorirà a breve la loro figlia.

I dati in Lombardia e in tutta Italia sono però peggiori rispetto a ieri

Certo, il dato di Codogno non può far dimenticare come invece, a livello regionale lombardo e in tutta Italia, i dati odierni siano stati peggiori rispetto a quelli di ieri. In tutta la Lombardia i positivi al Covid-19 sono arrivati in totale a 30.703, (più 1.942 da ieri), di cui 9.711 ricoverati in ospedale (445 in più di ieri), mentre sono 1.194 i pazienti in terapia intensiva. Sono aumentati anche i decessi: 402 le vittime in un solo giorno, 4.178 in totale da quel giorno di febbraio in cui è iniziata l'emergenza che va avanti da ormai oltre un mese.