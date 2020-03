Il bollettino dell'emergenza coronavirus in Lombardia di oggi, martedì 24 marzo. L'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha reso noto il bilancio aggiornato del contagio. Sono 30.703 i casi positivi con un aumento dei contagi rispetto a ieri di 1.942, mentre sono 9.711 i ricoverati in ospedale (ieri erano 9.266, quindi 445 più di ieri). I pazienti in terapia intensiva sono 1.194 (ieri il dato era di 1.183). Il totale dei dimessi sale a 6.657. Non si arresta purtroppo anche il numero dei morti, arrivato a 4.178 contro i 3.776 di ieri. I decessi in un solo giorno sono stati 402.

Medici russi in aiuto all'ospedale di Bergamo

"I medici russi in arrivo andranno all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo – ha spiegato l'assessore Gallera – mentre per quanto riguarda l'area di Brescia, altra provincia con un alto numero di casi, sono stati ricavati oltre 90 posti letto. Anche qui potrebbe arrivare un altro team di medici". Gallera ha poi spiegato i trasferimenti: "Circa 40 pazienti sono arrivati da Milano nelle diverse province di Brescia, Saronno e Monza".

Fontana: Verso un trend di crescita limitato, speriamo in una discesa

Questa mattina nel consueto punto stampa quotidiano il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ha spiegato che i dati sono in trend con i giorni scorsi: "Ci sono aumenti ma molto limitati rispetto a quanto avvenuto nella scorsa settimana – ha sottolineato – pare si stia stabilizzando un trend in crescita molto più limitato il che potrebbe, speriamo, voler dire che si va verso una discesa. Ce lo auguriamo ma non abbiamo nessun elemento concreto per averne la conferma". E poi in merito alla positività al coronavirus di Guido Bertolaso, a capo del progetto del nuovo ospedale a Milano Fiera ha spiegato che non si metterà in auto isolamento: "Non ho avuto nessun contatto stretto – ha spiegato – l'ho visto solo domenica alla Fiera e siamo stati vicini per neanche due minuti".