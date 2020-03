Sul sito della Regione Lombardia è disponibile una mappa interattiva che riporta diverse informazioni aggiornate sull'emergenza Coronavirus. Dal primo caso di contagio scoperto a Codogno, in provincia di Lodi, il 20 febbraio, fino agli ultimi aggiornamenti forniti con cadenza giornaliera dall'assessore al Welfare Giulio Gallera. Per tutti i cittadini si tratta di una fonte di informazione preziosa per reperire dati, che è ciò che consente poi agli esperti di capire come si potrà evolvere la pandemia in corso in Lombardia. Nel sito dedicato si può trovare il numero totale dei contagi, il totale delle persone decedute, e poi il numero dei casi suddiviso per ciascuna delle 12 province lombarde e per ogni singolo comune. Sono presenti anche due grafici: una mappa interattiva che riporta il totale delle persone risultate positive e une timeline che riporta l'animazione temporale della diffusione del contagio rappresentata da una "heatmap". Presenti infine due grafici seriali che riportano l'andamento regionale e provinciale dei nuovi risultati positivi.

Coronavirus: gli ultimi dati della Lombardia

Gli ultimi dati relativi all'emergenza Coronavirus in Lombardia, alcuni dei quali consultabili proprio sul sito della Regione, sono aggiornati a ieri, mercoledì 11 marzo. Sono 1489 i nuovi casi confermati, che portano a 7280 il totale delle persone risultate positive. I pazienti ricoverati in ospedale sono 3852, dei quali 560 nei vari reparti di terapia intensiva degli ospedali, alcuni dei quali (a Bergamo e Brescia) in situazioni molto critiche. Il totale delle vittime è 617: (ieri erano 468). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 1.351. Bergamo è la provincia con più casi (1814) seguita da Brescia (1336), Cremona (1066) e Lodi (1043). Nel Lodigiano, dove si è sviluppato il primo focolaio italiano di Covid-19, i casi stanno rallentando: segno che l'isolamento dei dieci comuni dell'ormai ex zona rossa sembra aver prodotto dei risultati apprezzabili. Un provvedimento come quello di Codogno e degli altri comuni della bassa lodigiana, però, non è stato preso per altre zone della Lombardia.