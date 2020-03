Nel consueto video messaggio per fare il punto dell'emergenza Coronavirus a Milano, il sindaco Beppe Sala ha voluto ringraziare innanzitutto coloro che, dai tranvieri e dipendenti di Atm ai dipendenti dell'Amsa, municipalizzate dei trasporti e della nettezza urbana, stanno continuando in questi giorni di emergenza a lavorare per garantire i servizi essenziali: "Grazie per quello che state facendo in questo momento, che è più di quello che dovete fare", ha detto il primo cittadino a un tranviere. Sala si è anche intrattenuto con alcuni vigili urbani in servizio nei pressi della stazione Centrale: "Se ora si vedono meno vigili in giro è perché ne serviranno molti altri nei prossimi mesi, sarà una battaglia", ha spiegato Sala.

L'Hotel Michelangelo pronto per le quarantene

Il sindaco ha aperto il video sostando di fronte all'hotel Michelangelo, una struttura da 300 camere nei pressi della stazione Centrale che, come annunciato alcuni giorni fa, è stato preso momentaneamente in gestione dal Comune grazie a un accordo con la proprietà e verrà utilizzato, insieme alla Regione e all'Ats (Agenzia per la tutela della salute), per le quarantene. "Cosa vuol dire – ha spiegato il sindaco -: immaginate una coppia, magari di anziani, uno positivo e uno negativo: hanno un unico bagno non si possono isolare in casa e allora uno, magari chi è positivo, può venire qua".

Grazie a Regione e Fondazione Fiera per l'ospedale

Infine il sindaco ha parlato del nuovo ospedale realizzato alla Fiera Milano city al Portello, ormai pronto ad accogliere i primi pazienti e che oggi è stato benedetto dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini alla presenza anche del governatore della Lombardia Attilio Fontana: "Sono stato in fiera a vedere il nuovo ospedale. Ci tenevo a ringraziare Regione e Fondazione Fiera per lo sforzo che hanno fatto, il team di Bertolaso che ci ha lavorato e ora il Policlinico che lo gestirà". Nessuna parola sui fondi stanziati dal governo per aiutare i cittadini indigenti: in mattinata ci aveva pensato l'assessore al Bilancio Roberto Tasca a polemizzare col governo per i soldi arrivati nel capoluogo, pari a circa 7,3 milioni di euro.