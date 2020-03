Rallentano i contagi in Lombardia, e scende anche il numero dei decessi dovuti al coronavirus: lo ha evidenziato Giulio Gallera, assessore al Welfare regionale lombardo, nella tradizionale conferenza stampa giornaliera tenutasi anche oggi, domenica 29 marzo. Sono 1.592 i nuovi contagiati, che portano il totale complessivo a 41.007 in tutta la regione. Scendono anche i decessi: sono 416 quelli delle ultime 24 ore, che portano il totale a 6.360 da inizio pandemia. Notizie incoraggianti che tuttavia non devono fare abbassare la soglia di guardia.

I dati completi della regione

Tra gli altri numeri comunicati da Gallera, vanno segnalati i dimessi, cresciuti di quasi 300 unità. I ricoveri generici sono in tutto 11.613, in leggero rialzo rispetto a ieri +461), mentre il numero delle terapie intensive resta praticamente stabile (1.328, +9 rispetto alle 24 ore precedenti). Dati insomma quasi tutti incoraggianti rispetto alla giornata di ieri. Gallera ha anche sottolineato che i posti letto per la terapia intensiva sono aumentati in maniera considerevole: prima della pandemia, erano circa 700 in tutta la regione, e Gallera ha rimarcato con fierezza il dato. Quest'oggi sono anche giunti 15 medici e infermieri dalla Polonia, destinati all'ospedale di Brescia, mentre nelle ultime ore sono arrivati anche trenta unità mediche dall'Albania, che saranno destinate ad altri nosocomi lombardi.

in foto: Dati generali di oggi, 29 marzo 2020.

I dati suddivisi per province

Questi invece i dati suddivisi per provincia: Milano cresce di +546 casi in un giorno, seguita da Brescia (+335) e Monza-Brianza (+179), davanti a Bergamo (+178). Il minor incremento a Lodi: +28 casi positivi, un dato confortante considerando che il lodigiano è stato a lungo "zona rossa" dell'epidemia in Italia.