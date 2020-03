Sono 39415 i casi di Coronavirus in Lombardia aggiornati a oggi, sabato 28 marzo. L'aumento rispetto a ieri, quando erano 37.298 è stato di 2117 unità. Le persone ricoverate in ospedale sono 11152 rispetto alle 11.137 di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono invece 1319 (ieri erano 1.292). Cresce il numero totale dei dimessi, arrivato a 8962 rispetto agli 8.001 di ieri, ma aumentano purtroppo anche i decessi, arrivati a 5402 dai 5.402 di ieri, quando si erano verificati 541 morti: un dato purtroppo in linea (oggi sono stati 542). Il bilancio aggiornato dei contagi è stato comunicato nel corso dell'odierna conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Lombardia alla presenza degli assessori regionali al Welfare e al Bilancio, Giulio Gallera e Davide Caparini.

Tamponi: ci affidiamo a scienza, mai pensato di fare tamponi a tappeto

Gallera ha poi parlato della strategia regionale in merito ai tamponi. Ci affidiamo alla scienza, le decisioni vengono assunte da comitati scientifici istituti da governi nazionali. Il punto di riferimento scientifico è il comitato di esperti formato da Iss e Css: vi abbiamo raccontato che all'inizio in Lombardia per tracciare diffusione contagio avevamo fatto numero molto alto di tamponi, poi il 26 febbraio il ministero Sanità aveva detto che i tamponi si dovevano fare solo a sintomatici (con febbre e difficoltà respiratorie) e questa posizione è stata ribadita da Oms. "Non abbiamo mai pensato di fare tamponi a tappeto – ha chiarito Gallera – Ma siamo passati da 3 laboratori che processavano i tamponi a 22, con una capacittà giornaliera a oggi di 5000 tamponi al giorno". Sono oltre 102mila i tamponi effettuati: Siamo la regione che ha fatto più tamponi di tutti.

Polemica sui dati diffusi, Fimmg: "Sempre più inattendibili"

Mentre si cerca di metabolizzare i nuovi dati comunicati da Palazzo Lombardia, da sempre più parti iniziano ad arrivare critiche sul loro senso: "I dati sono sempre più inattendibili, tutti i numeri non sono reali e non c'è una logica nella descrizione – ha detto la segretaria della Federazione dei medici di medicina generale della Lombardia, Paola Pedrini, a Fanpage.it -. I numeri dei ricoveri, ad esempio, hanno un trend che non sta aumentando perché i posti letto sono pieni. Queste polmonite richiedono un tempo di ricovero molto lungo, anche tre settimane se non di più, quindi i posti non si liberano così velocemente. La gente in più accede di meno al pronto soccorso, un po' perché ha paura, ma anche perché i criteri per accedere al 112 sono molto stretti, quindi se non c'è un'insufficienza respiratoria vengono tutti lasciati sul territorio, a casa. La Fimmg lombarda ha lanciato una pesante accusa: "Ci chiediamo se chi gestisce i numeri è solo incompetente, se vive in un universo parallelo o se ci sta marciando. Non vorremmo che la confusione sui dati servisse a nascondere la responsabilità dei generali nella Caporetto della sanità pubblica italiana". Anche il virologo Roberto Burioni in giornata aveva affrontato l'argomento a proposito del bollettino della protezione civile: "I dati che ci leggono ogni giorno alle 18 non hanno molto senso – ha scritto su Twitter -. Una delle cose che dovremmo fare è per l'appunto metterci in condizioni di avere dei dati affidabili".