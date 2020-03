in foto: Il sindaco Sala parla ai suoi cittadini (Instagram)

Parcheggi gratis a Milano. Lo ha annunciato il sindaco Beppe Sala in un video messaggio su Facebook per illustrare le nuove misure prese per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Dopo l'ordinanza emanata ieri prima dell'ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio con cui è stata disposta la chiusura di tutti i negozi non essenziali (alimentari, farmacie) in tutta Italia, Sala ha annunciato che oggi firmerà una nuova ordinanza con la quale consentirà a tutti di parcheggiare sulle strisce gialle e blu, prima riservate alla sosta per i residenti o a pagamento. Non dovrebbero più dunque esserci gli ausiliari della sosta in giro per la città deserta a fare multe: scene che avevano suscitato non poche polemiche.

Istituito un fondo di mutuo soccorso comunale

"La situazione a Milano dal punto di vista sanitario è delicata, vero è che a Milano e provincia abbiamo un livello inferiore di diffusione della malattia rispetto ad altre province ma questo deve stimolarci a fare ancora di più". Siamo in un'emergenza sanitaria, e purtroppo in seguito dovremo affrontare l'emergenza economica", ha detto Sala. "Chiedo sostegno forte al governo e all'Europa, ma anche il Comune intende fare la sua parte. Per questo intendo lanciare un fondo di mutuo soccorso finanziato dal Comune ma chiederò anche a banche, imprenditori, quei milanesi che se lo possono permettere di contribuire".

Sala: Ne verremo fuori, il grande cuore milanese ci aiuterà

"Ne verremo fuori, il grande cuore milanese ci aiuterà. La nostra è una città con 26 secoli di storia che ha sempre dato il suo meglio nei momenti più difficili", ha detto Sala, che ha terminato il messaggio ringraziando medici, infermieri, tutti quanti si stanno prendendo cura dei malati e anche i dipendenti del Comune di Milano che stanno continuando a lavorare nei pubblici uffici.

L'ordinanza di ieri: sospese Area C e Area B

Ieri Sala aveva firmato una prima ordinanza con cui prevedeva alcune misure economiche a favore dei milanesi – esenzione del pagamento per i mesi di chiusura straordinaria dei nidi, rinvio del pagamento delle prime tre rate del 2020 degli affitti – facoltà di dilazionare il pagamento della Tari in 4 rate invece che due – e aveva anche annunciato la sospensione di Area C e Area B nel caso in cui il presidente del Consiglio Conte avesse annunciato misure più restrittive, come poi di fatto è stato. Un provvedimento importante di ordine pubblico era stato la sospensione dei mercati scoperti settimanali cittadini fino al temine dell’emergenza: davanti ai banchi si formavano infatti quegli assembramenti che bisogna assolutamente evitare per contrastare i contagi da Covid-19.