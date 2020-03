in foto: Immagine di repertorio

Vietati tutti i mercati all'aperto a Milano. È questa una delle misure contenute nell'ordinanza firmata quest'oggi dal sindaco di Milano Beppe Sala per contrastare l'epidemia di coronavirus che ha spiegato: "Rispetto alle misure che stiamo cercando tutti di osservare, i mercati costituivano una occasione di eccessivo assembramento di persone, come più volte segnalato". Dunque da domani sono sospesi a Milano tutti i mercati scoperti settimanali cittadini fino al temine dell’emergenza.

Stop a rette di nidi e asili:

Nell'ordinanza sono contenute anche le prime misure economiche a favore dei milanesi come lo stop alle rette di nidi e asili, la possibilità di dilazionare i pagamenti della Tari, il rimborso del servizio mensa per gli studenti e la sosta gratuita per medici e infermieri. Nello specifico per i genitori è prevista l'esenzione del pagamento per i mesi di chiusura straordinaria dei nidi e la proroga del pagamento della frequenza degli stessi del mese di gennaio al 30 aprile (le famiglie che hanno già effettuato il pagamento dell'intero anno avranno diritto al rimborso dei mesi di chiusura). Inoltre è stato deciso il differimento al 15 maggio del pagamento dei contributi al servizio di mensa scolastica a Milano Ristorazione Spa, nonché “il rimborso parziale delle quote per il periodo non usufruito, per chi abbia già effettuato il versamento totale della quota annua”.

Si potrà dilazionare il pagamento della Tari

Il sindaco di Milano ha anche deciso il rinvio del pagamento delle prime tre rate del 2020 degli affitti e delle concessioni dovute al Comune per gli immobili di sua proprietà assegnate ad attività commerciali, culturali, giovanili, sport e del tempo libero nonché alle imprese. Inoltre verrà data a tutti i cittadini la possibilità di dilazionare il pagamento della Tari in 4 rate invece che due, mentre è stata deciso inoltre di ampliare l’esenzione del pagamento dei parcheggi per medici, infermieri, farmacisti e operatori sanitari. Potranno inoltre entrare in Area C gratuitamente e sostare liberamente nelle stalli con le strisce gialle e blu. Le stesse misure saranno valide per gli agenti della Polizia Locale e per gli appartenenti ad altre forze dell’ordine. Infine, qualora il governo o la regione dovessero decidere per misure maggiormente restrittive in tutta la Lombardia, che comportano la chiusura degli esercizi commerciali, verranno sospese in tutta la città l'Area B e l'Area C.