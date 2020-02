in foto: Il presidente della Lombardia Fontana nel video su Facebook

Dopo le critiche arrivate dagli avversari politici, come il Pd, il governatore della Lombardia Attilio Fontana incassa anche quella, ben più pesante, arrivata da Walter Ricciardi, membro del Consiglio esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità e consulente speciale del governo per l'epidemia da Coronavirus. Nel mirino sempre lo stesso gesto del governatore leghista, cioè quella mascherina indossata durante la diretta in cui ha annunciato di essersi messo in auto isolamento a causa del contagio di una sua stretta collaboratrice. Ieri Ricciardi, grande esperto di igiene e sanità pubblica, ha partecipato alla trasmissione televisiva "Piazzapulita" in onda su La7. Di fronte alle domande del conduttore Corrado Formigli su possibili errori di comunicazione da parte del governo con i cittadini nella gestione dell'emergenza, il discorso è caduto anche sul gesto di Fontana: "La mascherina è totalmente inappropriata – ha detto senza mezzi termini Walter Ricciardi -, sia perché il soggetto è asintomatico, sia perché genera una paura nella gente: ‘Se la usa il presidente della Regione la dobbiamo comprare tutti'. Questo genera poi il fatto che le mascherine scarseggiano", ha aggiunto.

Fontana si era difeso: Mascherina è prevista nel mio caso

Dopo le tante critiche giunte al governatore Fontana, il leghista si era difeso scrivendo una nota su Facebook nella quale spiegava che "indossare la mascherina non è una scelta di esibizionismo o allarmismo, significa comunicare la possibilità di vivere e lavorare normalmente, prendendo precauzioni a tutela propria e del prossimo". Fontana aveva poi aggiunto che nell'esercizio della sua funzione lui è "assoggettato alle istruzioni operative per gli operatori di servizio sanitario e socio-sanitario regionale", che prevedono anche "per un ‘asintomatico con storia di possibile contatto stretto', con un tampone negativo, come nel mio caso, la ‘ammissione al lavoro con utilizzo di dispositivi per la protezione personale (Dpi) con mascherina chirurgica e monitoraggio delle condizioni cliniche'". Tuttavia, nel corso di un collegamento video durante l'ultimo punto stampa che si era tenuto nella serata di ieri in Regione Lombardia, il governatore era apparso senza mascherina, ironizzando proprio sulle polemiche.