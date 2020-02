in foto: Il presidente della Lombardia Fontana nel video su Facebook

Fioccano le polemiche dopo la diretta Facebook realizzata ieri sera dal presidente della Lombardia Attilio Fontana che ha annunciato di essersi messo in isolamento dopo che una sua collaboratrice è risultata positiva al coronavirus. Durante il suo discorso il Governatore ha improvvisamente indossato una mascherina spiegando che l'avrebbe indossata nei prossimi giorni pur essendo negativo al virus per preservare gli altri nel periodo di incubazione ipotetico della malattia che terminerà tra 12 giorni.

Il Pd contro Fontana: Così alimenta il panico tra i cittadini

Una scelta però che non tutti hanno appoggiato, anzi, accusando Fontana di aver creato ulteriori allarmismi in merito alla diffusione del coronavirus: "Rispetto il lavoro del Presidente Fontana, penso alla fatica di questi giorni e dei suoi componenti – ha commentato il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati – al tempo stesso trovo un errore marchiano la sua diretta di ieri, il presidente della Regione economicamente più produttiva del Paese non può dare l'idea di una Regione nel caos e nella paura". Bussolati ha sottolineato la necessità per Milano e per la Lombardia di tornare a correre per evitare ulteriori danni economici alla Regione: "Capisco la stanchezza e la paura, ma davvero credo che si sia e si stia enormemente sbagliando a dare un’idea di blocco delle nostre città: Milano e la Lombardia vogliono rialzarsi, rispettare le norme sanitarie, ma tornare a correre perché è quello che sanno fare".

"Era proprio necessario per il presidente Fontana farsi immortalare sui social con una mascherina alla bocca? Penso proprio di no. In un momento come questo le istituzioni devono dare un segno di equilibrio e compostezza e lavorare sodo con serietà, evitando di alimentare panico per non danneggiare ulteriormente i cittadini e il Paese – ha commentato invece l'ex Segretario Pd Maurizio Martina – purtroppo non mi pare che farsi fotografare in quel modo aiuti a tenere questo atteggiamento". Ad appoggiare le sue parole anche il leader di Azione Carlo Calenda: "La spettacolarizzazione di una vicenda che sta assumendo contorni grotteschi – ha accusato – i Lombardi hanno reagito con pragmatismo e serietà. Questa foto lo danneggerà inutilmente".

Fontana criticato anche sui social

Le critiche sono giunte anche sui social network dove in molti hanno accusato il presidente Fontana di creare allarmismo e di causare potenziali danni economici: inoltre, qualcuno ha scritto su Twitter e Facebook dove nella serata di ieri è diventato argomento di tendenza, prescrizioni sanitarie prevedono tamponi solo per chi presenta sintomi e indicano la mascherina come non necessaria. "Una immagine che da sola può valere 1 punto di PIL IN MENO", si legge su Twitter.

Fontana: Mia mascherina non adatta? Sono le uniche che ci restano

Le critiche al Governatore però non riguardano solo il fatto di alimentare il panico con inutili allarmismi indossando una mascherina ma anche il tipo di mascherina indossato da Fontana che sarebbe non corretto: "Sono le uniche che ci restano – ha spiegato questa mattina – sono un po' nervoso perché non sono in grado di fornircele. Quindi se qualche privato è in grado ce lo faccia sapere".