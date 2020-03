Tra le 468 vittime che il Coronavirus ha mietuto finora nella sola Lombardia ci sono anche Alberto e Antonietta Fiorani. I due, marito e moglie di 81 e 79 anni, sono morti a distanza di poche ore l'uno dall'altra. Una vicenda struggente raccontata dal quotidiano locale "Il Cittadino di Lodi", che ricorda a tutti come dietro quel freddo dato numerico sulle vittime vi siano persone, con la loro storia e le loro famiglie. Alberto e Antonietta abitavano a Guardamiglio, piccolo paese del Lodigiano che si trova a una cinquantina di metri dall'ex zona rossa istituita per fronteggiare l'epidemia, lì dove si è sviluppato il più importante focolaio italiano. Anche i due anziani coniugi sono stati contagiati dal virus che in Italia finora ha colpito oltre diecimila persone.

Una delle figlie: Insieme fino alla fine, anche nel loro ultimo viaggio

Il primo a manifestare i sintomi è stato Alberto. L'81enne, ex dipendente del Comune, quando ha iniziato a stare male è stato ricoverato all'ospedale di Crema, dove il tampone ha rivelato la positività al virus. Dopo due giorni è toccato alla moglie, Antonietta, che è stata ricoverata all'ospedale di Lodi. Le condizioni del marito sono subito apparse gravi: l'uomo è morto nella serata di sabato 7 marzo. La moglie lo ha raggiunto poche ore dopo: a seguito di un aggravamento improvviso delle sue condizioni, è spirata la mattina di domenica 8 marzo. Gli anziani coniugi lasciano tre figlie e cinque nipotini, che fino all'ultimo hanno voluto sentire telefonicamente, dal momento che i rigidi protocolli impedivano le visite. Grande il dolore nei famigliari per la scomparsa dei due, anche se il modo in cui marito e moglie se ne sono andati, a poca distanza l'uno dall'altra, è fonte di parziale consolazione: "Io e le mie sorelle abbiamo pensato: se se ne fosse andato solo uno di loro, l’altro non ne avrebbe sopportato l’assenza – ha detto al Cittadino Sabina, una delle figlie della coppia -. Dunque, insieme fino alla fine, anche nel loro ultimo viaggio". Marito e moglie sono stati tumulati uno accanto all'altro nel cimitero di Guardamiglio.