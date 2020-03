La Regione Lombardia continua a ripeterlo da tempo: per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus serve, laddove possibile, rallentare la propria vita sociale ed evitare dunque tutte quelle occasioni in cui si viene a contatto con molte persone. In questo senso vanno interpretate le parole che l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha pronunciato in tv alla trasmissione "L'aria che tira" su La7: "Al di là evidentemente delle attività lavorative, oggi dobbiamo rendere rarefatta la nostra vita sociale, quindi se uno deve venire a fare lo shopping a Milano in corso Vittorio Emanuele non ci venga, ma questo da qualunque parte arrivi".

Qualche giorno fa il sindaco Sala aveva lanciato un messaggio opposto

Parole che certo non faranno piacere ai commercianti, alle prese ormai da settimane con un drastico calo dei clienti, ma che rientrano in quell'assunzione di responsabilità collettiva e in quei sacrifici che sono chiesti adesso e nei prossimi giorni a tutti i cittadini, quelli lombardi in primis. "C'è una situazione specifica della Bergamasca – ha difatti proseguito Gallera – ma per il resto è uno stile di vita che almeno in Lombardia ma non solo dobbiamo provare ad adottare nelle prossime settimane", ha detto l'assessore a proposito delle precauzioni necessarie per evitare i contagi. Il messaggio di Gallera è l'esatto opposto di quello che il sindaco di Milano Beppe Sala aveva lanciato qualche giorno fa, pubblicando sulla propria pagina Facebook il video virale "Milano non si ferma": un modo per dare speranza alla città che però va in contrasto con le indicazioni che tutte le autorità sanitarie – e poi lo stesso governo – stanno dando: inviti a ridurre le occasioni di socialità, a rallentare un attimo.

Il virus non rallenta in Lombardia

Chi non sta rallentando finora è il virus responsabile del Covid-19, almeno in Lombardia: "Questo virus si sta sviluppando con una velocità impressionante", ha detto questa mattina l'assessore Gallera a Skytg24. L'area dove si registra il maggior incremento di contagi è quello della Bergamasca – concentrata tra i Comuni di Alzano Lombardo e Nembro: ieri erano saliti a 537 su un totale di 2251 casi in Lombardia, regione dove si sono finora registrate purtroppo anche 98 vittime e dove 244 persone sono ricoverate nei reparti di terapia intensiva dei vari ospedali regionali.