Crescono ancora i contagi da coronavirus in Lomabrdia Sono 2251 i positivi al tampone, di cui 1169 ricoverati in ospedale, 244 in terapia intensiva, 364 in isolamento domiciliare. I deceduti salgono a 98. "Fortunatamente aumentano anche le persone guarite e dimesse che sono 376, un numero importante perché vuol dire che le persone guariscono", ha spiegato l'assessore al Welfare Giulio Gallera in conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus in Lombardia. Ci sono infine 11mila persone in isolamento volontario.

Per zona rossa in provincia di Bergamo attendiamo decisione del Governo

Il focus è sulla provincia di Bergamo ad oggi la zona con il maggior numero di casi positivi da coronavirus nella regione Lombardia dopo quelle del Lodigiano e di Cremona, per la quale si valuta l'estensione della zona rossa: "Notizie informali dell'Istituto superiore di sanità dicono che l'orientamento da parte loro è quello di chiedere al governo di introdurre misure importanti per quel territorio – ha spiegato Gallera – ma non abbiamo una relazione ufficiale e la posizione ufficiale del governo". L'assessore ha poi spiegato che secondo i dati raccolti finora più di 114 casi sono stati registrati in quei pochi Comuni nel Nord-Est della provincia di Bergamo: "Si tratta di pazienti positivi che sono fortemente fortemente concentrati nella Val Seriana. Invitiamo i cittadini di quel territorio a ridurre drasticamente la loro vita sociale e di essere molto attenti e prudenti".

Coronavirus in Lombardia: i numeri divisi per provincia

in foto: I casi di coronavirus in Lombardia divisi per provincia

Sotto la lente di ingrandimento la zona di Brescia

L'assessore Gallera ha poi fatto il punto anche sulla situazione nel Bresciano dove finora sono 155 i casi con un aumento di 28 casi rispetto a ieri: "Stiamo attenzionando la zona di Brescia ma non c’è una criticità importante, certo la stiamo tenendo monitorata, l’Ats sta facendo gli approfondimenti del caso sui contatti tra pazienti". Gallera ha poi sottolineato che c'è particolare attenzione al comune di Orzinuovi, dove i casi sono in totale sono 29 con 5 decessi.

Sospesa tutta l'attività ambulatoriale non urgente negli ospedali della Lombardia

"Sono tanti gli ospedali che si stanno muovendo per riconvertire i reparti in reparti dedicati a Covid-19. Sono molti infatti i posti nuovi aperti nelle terapie intensive, grazie anche alle camere di risveglio delle sale operatorie – ha poi spiegato Gallera – da un lato riconvertiamo posti destinati prima a altre patologie: abbiamo rallentato del 70% tute le attività di elezione. Quindi le terapie intensive vengono dedicate o alle emergenze o al coronavirus. Eravamo arrivati a dire che potevamo arrivare a 850 totale, di cui 321 dedicate a pazienti contagiati da coronavirus" ha aggiunto, sottolineando però che "il problema poi è il personale qualificato". Gallera ha poi confermato che la Regione sta "sospendendo tutta l’attività ambulatoriale non urgente in tutti gli ospedali della Lombardia".