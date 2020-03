in foto: Gli interni dell’ex ospedale di Baggio a Milano messo a disposizione dal Ministero della Difesa

L'ala dell'ex ospedale militare di Baggio, a Milano, che doveva ospitare pazienti positivi al Coronavirus ma dimessi dagli altri ospedali, ha chiuso. Lo riporta il "Corriere della sera", che cita fonti della Regione Lombardia e dell'Esercito. Il reparto dedicato all'emergenza avrebbe dovuto ospitare quei pazienti ancora positivi, ma in buone condizioni, in maniera da liberare posti negli altri ospedali lombardi. Circa cinquanta i posti letto allestiti nella struttura messa a disposizione per alleggerire la pressione dalle altre strutture sanitarie della Lombardia. Altri posti, per un totale di 96, erano stati individuati all'interno di una struttura militare all'aeroporto di Linate, dove adesso tutti i voli (a parte quelli sanitari) sono sospesi.

A pochi giorni dalla sua apertura, però, nell'ex ospedale si sarebbero verificati casi di contagio da Coronavirus tra gli impiegati amministrativi della struttura. L'hub, all'interno del quale si trovavano finora quattro pazienti positivi al Coronavirus che dovevano ultimare la quarantena, è stato quindi momentaneamente chiuso. L'afflusso di pazienti si era in realtà già interrotto dopo l'arrivo dei primi pazienti, che non è chiaro se rimarranno nella struttura o saranno trasferiti altrove.

A Milano città 457 casi di Coronavirus

La notizia dei contagi all'ex ospedale militare di Baggio arriva all'indomani dell'ultimo bollettino diramato dalla Regione sull'epidemia di Coronavirus. A Milano città sono 457 i contagi accertati: una cifra ancora relativamente bassa rispetto alla popolazione complessiva, ma in crescita. Sebbene alcuni esperti, come abbiano escluso la presenza di un focolaio milanese, il timore è che il numero dei contagi nei prossimi giorni possa aumentare, mettendo sotto pressione anche gli ospedali cittadini. In tutta la Provincia di Milano i casi di Covid-19 sono 1155.