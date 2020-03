in foto: Gli interni dell’ex ospedale di Baggio a Milano messo a disposizione dal Ministero della Difesa

Per far fronte all'emergenza Coronavirus e gestire al meglio la situazione legata ai contagiati, il Ministero della Difesa ha messo a disposizione, a Milano, due sue strutture. Come comunicato dal ministero stesso, sono state rese disponibili "la Caserma Annibaldi e il Comando Aeroporto di Linate" per un totale di "96 posti letto a favore dei cittadini che dovranno sottoporsi al periodo" di quarantena dopo un possibile contagio.

Dalla Difesa anche 20 medici e 20 infermieri

La Caserma Annibaldi altro non è che l'ex ospedale militare di Baggio. Qui sono stati allestiti 40 posti letto che, qualora venissero esauriti, sarebbero aumentati dalla messa a disposizione degli spazi del Comando di Linate, che ha una capacità di 56 posti letto. Inoltre, la Difesa comunica che in entrambe le strutture sarà presente un team medico del ministero per monitorare i degenti. Su tutto il territorio nazionale, salgono quindi a 2200 stanze e circa 6600 i posti letto messi a disposizione del Ministero della Difesa per far fronte all'epidemia da Coronavirus. Per la Lombardia, inoltre, come già detto per le due strutture su Milano, saranno predisposti "dieci medici e quattordici infermieri della Difesa, per arrivare a un totale di 20 medici e 20 infermieri". Come poi comunicato sempre dal ministero, "la Sala Operativa (H24/7 su 7) del COI dedicata all’Emergenza continua a monitorare la situazione dei militari italiani in tutti le missioni e operazioni nazionali e internazionali ed a condividere le informazioni di interesse con gli altri dicasteri impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria".