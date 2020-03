Sensibile aumento dei casi di Coronavirus anche a Milano città e in tutta l'Area metropolitana. È uno dei dati emersi durante la consueta conferenza stampa organizzata dalla Regione Lombardia per fare il punto sull'emergenza che, dalla notte del 20 febbraio, sta mettendo a dura prova tutto il sistema sanitario lombardo. Sono 267 i casi di persone contagiate da Coronavirus nella provincia di Milano: un dato in aumento di 70 unità rispetto alla giornata di ieri, 5 marzo. Nel solo capoluogo lombardo invece i casi accertati di contagio da Covid-19 sono 119.

Gallera esclude aree rosse nei grandi centri urbani

Nonostante il sensibile aumento dei casi, nel corso della conferenza l'assessore Gallera ha escluso che Milano, così come gli altri grandi centri urbani della Lombardia, possano finire all'interno di eventuali nuove "zone rosse" come quella istituita nel Lodigiano, dove circa 50mila persone sono in isolamento da ormai quasi due settimane. Dall'assessore è però arrivato il rinnovato invito ad assumere atteggiamenti responsabili per far sì che il contagio non si estenda alle grandi città: una eventualità che potrebbe davvero mandare in grossa crisi un sistema sanitario già fortemente stressato dall'emergenza in corso. Anche in questo senso vanno interpretate le parole che l'assessore aveva detto in mattinata: "Al di là evidentemente delle attività lavorative, oggi dobbiamo rendere rarefatta la nostra vita sociale, quindi se uno deve venire a fare lo shopping a Milano in corso Vittorio Emanuele non ci venga, ma questo da qualunque parte arrivi".

Aumentano i contagi in Lombardia: 2612 casi

In tutta la Lombardia, come a Milano, i casi di Coronavirus non accennano a rallentare: ad oggi, venerdì 6 marzo, sono 2612 le persone positive al tampone, di cui 1622 ricoverati in ospedale e 309 nei reparti di terapia intensiva. I deceduti sono saliti a 135, 37 in più rispetto alla giornata di ieri. "Aumentano però anche le persone dimesse, quelle guarite e domiciliate a casa, che sono 469", ha detto l'assessore Gallera. Fornite anche le percentuali di contagiati per fasce d'età: il 36 per cento è over 75, il 20 per cento ha tra i 65 e i 74 anni, il 25 per cento tra i 50 e 64 anni, il 17 per cento tra i 25 e i 49 anni e infine l'1 per cento ha tra i 18 e 24 o meno di 18 anni.