Sono arrivati a 2297 i casi di Coronavirus registrati ufficialmente a Milano. Lo ha comunicato nel corso del consueto punto stampa l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. La crescita dei casi, a Milano città, sembra rallentare per il terzo giorno consecutivo: sono stati 121 i casi in più in un giorno, contro un incremento di 137 casi registrato ieri rispetto a domenica e di 210 domenica rispetto a sabato. Un dato commentato positivamente dall'assessore Gallera: "Possiamo dire forse che a Milano, dove il rischio era che l'epidemia potesse esplodere in maniera molto ampia, abbiamo una piccola riduzione. I milanesi stanno riuscendo, comportandosi in maniera molto rigida, a contenere l'epidemia".

A livello provinciale e regionale tornano a crescere i contagi

I dati forniti a livello provinciale e regionale dall'assessore Gallera non possono però far sorridere. Rispetto a quelli di ieri e di due giorni fa, che pur mantenendosi elevati facevano intravedere un rallentamento nei contagi e nei decessi, sono tornati a crescere: in Lombardia i contagiati sono in totale 30703, con 9711 persone ricoverate negli ospedali e 1194 in terapia intensiva. In totale sono purtroppo 4178 i morti, 402 in più rispetto a ieri. Aumentano i contagi anche in tutta la provincia di Milano: sono 5701, in crescita di 375 rispetto a ieri. Un aumento superiore rispetto a quello che si era registrato ieri rispetto a domenica (230 casi).

Monitorate dai medici di base 1800 persone che hanno avuto contatti diretti con positivi

Oltre ai dati dei contagi, l'assessore Gallera per quanto riguarda la città di Milano ha anche comunicato l'avvio di un'iniziativa volta all'intensificazione dell'assistenza territoriale. Nello specifico, l'Agenzia per la tutela della salute di Milano ha attivato un portale dove ogni medico di medicina generale può trovare l'elenco dei propri pazienti risultati positivi al Covid-19 e dei contatti diretti, e lo può a sua volta implementare. Il portale è utilizzato al momento dal 70 per cento dei medici di base e contiene al momento una lista di 1800 persone che hanno avuto contatti diretti con persone positive, e sono dunque potenzialmente infette (e a loro volta vettore di contagio). "Sono già state fatte 5500 telefonate per verificare il loro stato di salute e monitorarlo", ha sottolineato Gallera, sottolineando come il contenimento dell'epidemia si faccia a suo dire "non tanto con i tamponi, ma mettendo le persone con i sintomi in isolamento, monitorandole e mettendole in altri posti se non possono stare al proprio domicilio". Tra questi luoghi "di quarantena" già individuati c'è l'hotel Michelangelo, una struttura in zona stazione Centrale che dispone di 300 camere.