Sono dati "più in chiaro che scuro" quelli forniti dall'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera oggi, domenica 22 marzo, a proposito dell'emergenza Coronavirus in Lombardia. Una riduzione di contagiati e di decessi che fa ben sperare ma non deve assolutamente far cantare vittoria, perché come affermato dallo stesso assessore non c'è omogeneità nei tempi di analisi dei tamponi da parte dei diversi laboratori regionali che poi forniscono i dati. C'è però, quello sì, da sperare: da "incrociare le dita", come ha detto Gallera, soprattutto sul fatto che il contagio non dilaghi a Milano città, una situazione che sarebbe un vero dramma per tutto il sistema sanitario regionale.

Incremento giornaliero dei casi più contenuto

Nel capoluogo lombardo il numero dei positivi al Covid-19 è arrivato oggi a 2039, con un incremento di 210 persone in un giorno. Una crescita inferiore a quella che si era registrata ieri, quando i positivi erano aumentati di 279 unità nell'arco di 24 ore. "Milano si sta stabilizzando – ha detto Gallera -, incrociamo le dita sul fatto che non cresca più in maniera esponenziale". In tutta la provincia invece i dati dei contagi da Coronavirus sono arrivati a 5096, con un incremento di 424 rispetto a ieri: anche in questo caso la crescita è più che dimezzata rispetto agli 868 casi che si erano registrati nella sola giornata di sabato rispetto a venerdì.

Martedì il giorno cruciale per capire se c'è una controtendenza

Il giorno cruciale per poter iniziare a leggere in questi dati una reale tendenza alla diminuzione dell'epidemia sarà martedì 24 marzo: "Sarà il momento in cui potremo verificare se le misure di contenimento – rafforzate ieri da due ordinanze della Regione e del Governo, ndr – stanno avendo successo", ha chiarito Gallera, ricordando che i dati di oggi fotografano ciò che è successo 10-12 giorni fa. "Se questi dati verranno confermati domani e martedì allora potremo dire che c'è una controtendenza", ha commentato l'assessore, che ha voluto lodare l'impegno dei milanesi nella battaglia contro il virus: "Oggi in giro non c'era nessuno, tutti hanno maturato una grande consapevolezza". Speriamo che davvero i prossimi giorni possano rivelarsi decisivi, a Milano come in tutta la Lombardia: in regione i contagi hanno raggiunto il numero di 27206, con ulteriori 361 decessi, per un totale di 3456 persone decedute a causa del Covid-19.