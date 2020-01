in foto: La comandante della polizia locale di Corbetta

È risultata negativa al test del capello la comandante dei vigili di Corbetta, Lia Vismara, trovate alcune settimane fa con alcuni grammi di cocaina in auto. La 31enne, fermata nella notte tra il 4 e il 5 gennaio mentre usciva dalla palestra dell'oratorio e saliva in macchina, trovata con 3 grammi di cocaina. Era stata interrogata dai carabinieri della tenenza di Bollate che l'avevano portata in caserma. Quindi era stata perquisita la sua abitazione, all'interno del quale non era stata trovata alcuna traccia di droga né di strumenti utili per pesarla e confezionarla.

Il sindaco di Corbetta: Ora si cerchi chi voleva incastrarla

Il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, aveva da subito espresso il suo sostegno alla comandante dei vigili e sostenuto che alla base di tutto ci fosse un tentativo di incastrarla per screditare le e l'amministrazione comunale. "La comandante appena possibile ha fatto la domanda per effettuare test del capello. Ha fatto l'analisi, venerdì è arrivato esito ed è risultato negativo", ha confermato a Fanpage.it, invitando gli inquirenti a portare avanti le indagini per chiarire cosa sia successo.

Il dubbi del primo cittadino

"Inquirenti, prefettura e questura non hanno preso nessun provvedimento contro la comandante, segno che l'accusa contro di lei è sembrata quantomeno dubbia. Ora si vada avanti per capire cos'è successo. Mi auguro che la magistratura scopra chi è stato a cercare di incastrarla per screditare l'amministrazione comunale e il sindaco", ha aggiunto il primo cittadino, spiegando di essersi volontariamente sottoposto a sua volta al test anti droga, risultato negativo. Il sospetto di Ballarini è che qualcuno voglia mettere in cattiva luce la sua amministrazione. "Forse perché in questi anni abbiamo fatto bene e abbiamo scoperchiato tante pentole – spiega -. Temo che il prossimo obiettivo potrei essere io, ma sentiamo la vicinanza della cittadinanza alla comandante e all'amministrazione".