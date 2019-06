in foto: Giovani manifestanti allo sciopero per il clima a Milano (LaPresse)

La Cop26, la Conferenza mondiale sul cambiamento climatico che si terrà alla fine del 2020, sarà ospitata molto probabilmente dal Regno Unito. È sfumata, dunque, la possibilità di ospitare il meeting in Lombardia e a Milano. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, precisando però che, in base a un accorso di partenariato siglato tra Italia e Gran Bretagna, nel Belpaese si potrebbero svolgere i lavori preparatori alla conferenza (la Pre-Cop) e anche uno "Youth event", cioè un incontro nel corso del quale sarà data voce ai giovani. Era stato lo stesso ministro Costa, alcuni giorni fa, a proporre la candidatura di Milano e della Lombardia, suscitando l'entusiasmo unanime in Regione: "È quella giusta per rappresentare l’Italia", aveva commentato il governatore Attilio Fontana, mentre il Movimento 5 Stelle lombardo aveva esultato: "Annuncio ci riempie di orgoglio".

L'assessore Cattaneo: Italia sempre più debole sul piano internazionale

Adesso però è arrivata quella che, nonostante gli eventi che saranno organizzati in Italia, ha tutta l'aria di una parziale sconfitta: "Apprendo con sorpresa e con dispiacere dalla pagina Facebook del Ministro all'Ambiente e da una nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un accordo di partenariato tra Italia e Regno Unito che di fatto consegna la presidenza e l’organizzazione della Cop26 al Regno Unito. Peccato, è una grande occasione persa", ha scritto sulla propria pagina Facebook l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo. "L’Italia, la Lombardia e Milano avevano tutte le condizioni per ospitare adeguatamente Cop26 – ha aggiunto l'assessore Cattaneo -. Evidentemente il Governo ha ritenuto che questa partita non fosse prioritaria, dopo che pubblicamente il Ministro Costa si era espresso in più occasioni su un impegno del Governo per fare in modo che venisse assegnata a Milano. Ora capisco che il Ministro Costa cerchi di ridurre l’effetto di questa decisione sottolineando che all'Italia spetterà l’organizzazione della pre Cop e della Youth Cop. La verità è che la Cop26 sarà a Londra e non a Milano. Dal Ministro dell’Ambiente e dal Governo ci saremmo aspettati un’attenzione e una volontà più netta di giocare fino in fondo questa partita. Purtroppo, constato una volta di più che tra le dichiarazioni e la volontà c’è un fossato che si allarga e che mostra un’Italia sempre più debole sul piano internazionale".

Cos'è la Cop

Le parole di Cattaneo arrivano pochi giorni prima un'altra importante decisione a livello internazionale: e cioè la scelta della sede che ospiterà le prossime Olimpiadi invernali del 2026. La decisione arriverà lunedì pomeriggio: sono in lizza il tandem Milano-Cortina e Stoccolma. Di ben altra natura, ovviamente è la Cop26: si tratta della 26esima Conferenza delle parti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ma è comunque un evento di grande spessore a livello internazionale, in quanto rappresenta il più importante incontro sul tema dei cambiamenti climatici. Si erano candidati per ospitarlo Italia, Gran Bretagna e Turchia. Stando all'accordo raggiunto tra Italia e Regno Unito, sarà quest'ultimo (se verrà battuta la concorrenza turca) a esercitare la Presidenza e ad ospitare il summit che si terrà alla fine del prossimo anno, dal 9 al 19 novembre. All'Italia, come scritto, resteranno la Pre-Cop e altri eventi preparatori.