La procura di Monza ha deciso di divulgare le immagini che ritraggono Raul R.D.S., il 35enne italo brasiliano fermato nei giorni scorsi per una doppia violenza sessuale ai danni di due ragazzine a Monza e Casatenovo, in provincia di Lecco. Secondo gli inquirenti c'è infatti il rischio concreto che l'uomo sia un violentatore seriale e che possa dunque aver violentato anche altre giovani. D'altronde, quando il 35enne è stato fermato (lo scorso 23 marzo a Imola), era in un centro commerciale e, secondo il procuratore della Repubblica Luisa Zanetti, "stava già cercando la prossima vittima". Il giudice per le indagini preliminari di Bologna, tribunale competente territorialmente per via del luogo dove il 35enne è stato fermato, ha nel frattempo convalidato il fermo dell'uomo, che adesso si trova in carcere nel capoluogo emiliano.

L'uomo ha spiato per ore la sua giovane vittima

Al violentatore seriale, che risiede a Berbenno di Valtellina in provincia di Sondrio, sono per adesso contestati due episodi avvenuti lo stesso giorno, il 19 marzo, nel giro di poche ore. La prima vittima dell'uomo è stata una ragazzina di 12 anni: come mostra in parte il video pubblicato in testa all'articolo, l'uomo l'ha spiata per ore all'interno di un fast food nel centro commerciale "Iper" di viale Stucchi, a Monza. Poi l'ha seguita fino a casa e l'ha aggredita nell'ascensore: la vittima è riuscita a divincolarsi mordendolo a una mano e si è rifugiata in casa. Poche ore dopo il 35enne avrebbe colpito anche a Casatenovo, nella Brianza lecchese: in questo caso ha seguito un'adolescente di 15 anni dalla fermata dell'autobus fino a casa, aggredendola e cercando di portarla nella sua auto. Entrambe le ragazzine hanno denunciato gli episodi, facendo scattare le indagini che hanno portato al fermo del 35enne, che in passato era stato condannato a quattro anni per altri tre episodi di violenza sessuale nei confronti di minori. Il 35enne è stato fermato prima che potesse colpire ancora: "Visto il suo passato e il suo agire, riteniamo possa trattarsi di un violentatore seriale", hanno spiegato la procura, motivando la diffusione delle immagini con l'auspicio che altre potenziali vittime dell'uomo si possano fare avanti.