Concerto di Capodanno blindato a Milano. Come già avvenuto in occasione dell'appuntamento musicale con Radio Italia live dello scorso 18 giugno, anche per l'evento che si svolgerà in piazza Duomo il prossimo 31 dicembre sono state messe a punto speciali misure di sicurezza, che prevedono tra le altre cose un limite massimo di capienza e il divieto di vendere e utilizzare contenitori in vetro o lattine. A deciderlo è stato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Milano Luciana Lamorgese.

Saranno poco più di 20mila – per la precisione 20.070 – i milanesi (e turisti) che potranno accedere in piazza per assistere ai concerti di Luca Carboni e Fabri Fibra, le cui performance saluteranno il 2017 e daranno il benvenuto al nuovo anno. L’ingresso alla piazza, opportunamente transennata, avverrà attraverso nove varchi presidiati dalle forze dell'ordine. I partecipanti al concerto passeranno attraverso metal detector, che rileveranno oggetti potenzialmente pericolosi. In piazza Duomo e nelle zone limitrofe sarà vietata inoltre la vendita per asporto e l’introduzione di contenitori di vetro e lattine e di materiale pirotecnico o esplodente. Tra i vari divieti comunicati dalla prefettura ce ne sono alcuni che sembrano scontati e altri più particolari: sarà infatti emanata un’apposita ordinanza per vietare il trasporto di armi, munizioni e esplosivi, ma anche per vietare riprese cinematografiche "che comportino l’utilizzo di armi ad uso scenico ed equipaggiamenti simili a quelli delle forze dell’ordine e delle forze armate".

La fermata metro Duomo chiusa dalle 17.

All’interno della piazza ci sarà un corridoio che servirà per le eventuali emergenze e gli interventi di soccorso, affidati al 118 e ai vigili del fuoco. In collaborazione con Atm è stato anche predisposto il piano per il trasporto pubblico (qui tutte le informazioni sugli orari di metro, bus e tram): la fermata della metro Duomo (linee rossa e gialla) resterà chiusa a partire dalle ore 17, così come saranno chiuse le rampe di scale che si affacciano sulla piazza e sarà inibita la sosta dei taxi nelle stazioni Duomo. Prima del concerto, la piazza e le zone limitrofe saranno bonificate: a occuparsi delle operazioni Polizia di Stato e Carabinieri.