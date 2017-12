Saranno Luca Carboni e Fabri Fibra ad animare la notte dell'ultimo dell'anno a Milano, in piazza Duomo. I due artisti, che hanno già collaborato tra loro in passato, saranno i protagonisti del concerto di Capodanno con cui si saluterà il 2017 e si darà il benvenuto al 2018. L'Azienda dei trasporti milanesi ha reso noti gli orari dei mezzi pubblici e le variazioni di percorso che caratterizzeranno la giornata di domenica 31 dicembre. L'obiettivo è consentire a tutti di raggiungere piazza Duomo (e successivamente di tornare a casa) nella maniera più agevole possibile e in massima sicurezza.

Domenica 31 dicembre il servizio delle linee metropolitane M1, M2, M3 e M5 sarà prolungato solo sulle tratte urbane (quindi fino a Molino Dorino sulla rossa e tra Cascina Gobba e Abbiategrasso sulla verde), con gli ultimi passaggi in centro previsti alle 2 di notte circa. Le linee sostitutive notturne della metro (NM1-NM2-NM3) inizieranno il servizio intorno all’1.30 circa. A partire dalle 17 circa, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, la stazione metro Duomo sarà chiusa e i treni delle linee rossa e gialla non effettueranno la fermata. Per raggiungere piazza Duomo in metro si consiglia dunque di utilizzare le stazioni limitrofe di Cordusio e San Babila (M1) e di Missori e Montenapoleone (M3).

Per coloro che vengono da fuori città, si segnala che i parcheggi nelle stazioni Famagosta, Cascina Gobba, Bisceglie, Lampugnano, San Donato prolungheranno l’apertura fino alle ore 3 di notte. Per gli interscambi con le diverse linee della metro sarà possibile utilizzare le stazioni di Cadorna (M1 e M2), Centrale (M2 e M3) e Loreto (M1 e M2).

Modifiche per le linee di superficie.

Per quanto riguarda le linee di superficie, domenica 31 dicembre sarà in vigore l'orario festivo. Per i mezzi che transitano dal centro sono previste deviazioni e rallentamenti. Ecco nel dettaglio le modifiche