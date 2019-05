in foto: (Foto: Vigili del fuoco)

Un violento scontro tra un'auto e un camion si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 maggio, in provincia di Como a San Fermo della Battaglia. Nell'incidente sono rimaste coinvolte quattro persone, due uomini di 55 anni, una donna di 45 anni e un bambino di otto anni. L'impatto è avvenuto lungo la provinciale Garibaldina, nella frazione di Cavallasca. I due mezzi sono distrutti ma fortunatamente nessuno ha subito gravi conseguenze. Sul posto sono arrivate due autoambulanze della Croce Rossa di Grandate e di San Fermo e i feriti sono stati portati in codice verde all'ospedale di Tradate e al Sant'Anna di Como. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Como per eseguire i rilevi del caso e mettere in sicurezza la strada.

Gravi incidenti a Cassina de' Pecchi (Milano) e Monza

Nelle ultime ore due gravi incidenti sono avvenuti a Monza e a Cassina de' Pecchi (Milano). Una donna di 70 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un camion mentre attraversava la strada in via Cavallotti nel capoluogo monzese. L'anziana è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è deceduta poco dopo. Nello stesso punto, due mesi fa, una 88enne era stata travolta da un autocarro e uccisa. Giovedì sera a Cassina de' Pecchi, nell'hinterland a est di Milano, un uomo di 37 anni è rimasto ferito in modo gravissimo dopo che, in sella alla sua moto, si è scontrato con un'auto guidata da una donna di 34 anni. Il motociclista è stato portato d'urgenza all'ospedale di Monza.