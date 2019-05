in foto: Immagini di repertorio

Un motociclista di 37 anni è ricoverato in condizioni gravi all'ospedale San Gerardo di Monza dopo che è stato travolto da un'auto nella serata di giovedì 23 maggio a Cassina de' Pécchi, nell'hinterland a est di Milano. L'incidente è avvenuto alle 21.37 in via Villa Pompea al confine con Gorgonzola. Nello schianto tra la moto e un'automobile sono rimaste coinvolte due persone. Una donna di 34 anni è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Melzo (Milano). Le condizioni dell'uomo sono invece apparse subito critiche ed è stato portato d'urgenza all'ospedale di Monza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cassano d'Adda per i rilevi del caso. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro e chi abbia responsabilità per lo scontro, in cui comunque il motociclista ha avuto la peggio.

Incidente in via Tosi: due feriti gravi

Un altro incidente stradale dalle conseguenze molto gravi è avvenuto all'alba di venerdì 24 maggio a Milano, all'incrocio tra via Venegoni e via Cardinale Tosi, nei pressi dell'ospedale San Carlo. Un'auto con a bordo due uomini si è ribaltata, forse dopo aver urtato il cordolo della rotonda che collega con via Olivieri. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 5 di mattina e stando ai primi rilievi sembra non ci siano altri veicoli coinvolti. L'uomo al volante potrebbe aver fatto tutto da solo, perdendo il controllo della vettura a causa per l'alta velocità. Entrambe le persone a bordo sono state ricoverate in condizioni molto gravi. Il conducente all'arrivo dei soccorritori del 118 era privo di sensi.