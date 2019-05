in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi a Milano, all'incrocio tra via Venegoni e via Cardinale Tosi, vicino all'ospedale San Carlo. Un'auto con a bordo due uomini si è ribaltata, probabilmente dopo aver colpito il cordolo spartitraffico della rotonda che collega via Tosi con via Venegoni e con via Olivieri. L'incidente, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti dopo le 5 del mattino. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio, sul quale indaga la polizia locale di Milano: sembra comunque che non vi siano altre vetture coinvolte e che dunque il conducente, che molto probabilmente procedeva a velocità elevata, abbia fatto tutto da solo.

Non ci sarebbero altre auto coinvolte

Entrambi gli occupanti della vettura hanno riportato gravi ferite nell'incidente: il guidatore, quando è stato soccorso dal personale medico giunto a bordo di due ambulanze e un'automedica, non era cosciente: è stato trasportato al vicino ospedale San Carlo in coma. L'altro passeggero della vettura è stato invece soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda: anche le sue condizioni sono considerate molto gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina per mettere in sicurezza il tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente.