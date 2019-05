in foto: Immagine di repertorio

Una donna di 70 anni è morta questa mattina a Monza dopo essere stata investita da un camion in via Cavallotti, poco dopo le 10. L'incidente si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Peroni. L'autocarro ha travolto l'anziana mentre effettuava una svolta. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica e la donna è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso in codice rosse. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale. Poco dopo l'arrivo all'ospedale San Gerardo di Monza la 70enne è deceduta. L'autista del camion non ha riportato lesioni.

A marzo una donna investita nello stesso punto

Nella stessa via della città brianzola, lo scorso 26 marzo, un'altra pensionata era stata vittima di un incidente mentre attraversava la strada con il figlio. La donna, di 88 anni, era stata investita da un furgone in via Cavallotti ed era deceduta poco dopo l'arrivo all'ospedale San Gerardo. Con lei c'era il figlio di 68 anni. I due erano stati presi in pieno dall'autocarro all'altezza del semaforo all'incrocio con via Pitagora. Il mezzo che li aveva investiti era stato sequestrato e il conducente è stato sottoposto all'alcol test, che aveva avuto esito negativo. Già due mesi fa i quotidiani locali avevano messo sotto accusa quel tratto di strada, teatro di diversi incidenti nel corso degli ultimi anni.