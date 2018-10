in foto: La sede della Lega distrutta (foto di Andrea Basilico via Facebook)

Vandali in azione a Cogliate, in provincia di Monza e Brianza. La scorsa notte ignoti hanno distrutto le vetrate della sede della Lega. A denunciare per primo l'episodio è stato il sindaco del paese brianzolo, il leghista Andrea Basilico: "Distrutte le vetrate della sede – ha scritto su Facebook pubblicando le foto del raid – Atto vandalico? Intimidazione? No semplicemente uno o più dementi che nel cervello hanno le pigne. Risultato? Avete fatto inca**are tutti e dato nuova energia per andare avanti ancora più decisi di prima! Conigli". Sul caso sono poi intervenuti altri esponenti del Carroccio: "Il grave atto intimidatorio avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi se pensiamo che tutti i lunedì sera la sede è luogo di ritrovo dell’abituale riunione settimanale degli iscritti e dei rappresentanti politici locali – ha commentato il segretario provinciale della Lega di Monza e Brianza, Andrea Villa – L’ennesima azione intimidatoria compiuta ai danni delle nostre sezioni da persone che non hanno nemmeno il coraggio di confrontarsi democraticamente, ma solo la vigliaccheria di compiere gesti vandalici nascosti dal buio delle tenebre. Le intimidazioni di qualche esaltato non ci fanno paura, non ci fermano. Andiamo avanti più forti e determinati di prima in tutta la Brianza". Il consigliere regionale della Lega, Andrea Monti, ha poi aggiunto: "Direi che è giunto il momento di fermare questi delinquenti, oppure vogliamo aspettare che qualcuno si faccia male? Invitiamo il Prefetto di Monza a farsene carico già dall'incontro di giovedì mattina e anche la magistratura ad indagare questi gruppi criminali che stanno mettendo costantemente in pericolo i cittadini con queste azioni violente".

Il precedente: bottiglia incendiaria contro la sede del Carroccio a Cremona

Il precedente più recente per quanto riguarda intimidazioni e attacchi alle sedi della Lega risale a due giorni fa. Domenica all'alba una bottiglia incendiaria è stata lanciata contro una finestra del palazzo in via Araldi Erizzo, a Cremona, dove si trova la locale sede del partito. Nessuno è rimasto ferito, né si sono registrati danni: la bottiglia ha preso fuoco, ma le fiamme si sono subito spente. Il segretario del Carroccio, nonché ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva commentato: "Non ci fermeranno e non ci fanno paura!".