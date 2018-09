in foto: Il ministro degli Interni Matteo Salvini

Questa mattina all'alba stata lanciata una bottiglia incendiaria contro una finestra del palazzo in via Araldi Erizzo a Cremona che ospita la sede della Lega. Non si segnalano né danni né feriti. La bottiglia ha preso fuoco, ma le fiamme si sono subito spente. "La nostra sede di Cremona per la seconda volta in un mese è stata devastata dai soliti teppisti, stavolta con il lancio di una bottiglia incendiaria che avrebbe potuto provocare danni enormi", ha segnalato il deputato e segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi. "Nel giro di tre mesi, solo in Lombardia, sono state danneggiate le sedi di Varese, di Bergamo, della Brianza e ora di Cremona", ha aggiunto Grimoldi.

Salvini: "Non ci fanno paura"

"L'odio e le bombe sono un attacco alla democrazia, perché rappresentano la volontà di rovesciare con la violenza le scelte di un popolo. A Cremona è successa una cosa gravissima, ben più grave dei danni materiali", scrive in una nota il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. "Tira una brutta aria, in un Paese dove evidentemente ci sono dei criminali prepotenti che pensano di poter rovesciare la democrazia con la violenza. Si sbagliano di grosso, perché gli italiani per bene, la democrazia e la libertà sono molto più forti delle loro bombe", ha aggiunto il governatore. Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario della Lega e ministro degli Interni Matteo Salvini: "Bottiglie incendiarie, aggressioni, minacce, ordigni rudimentali. La Lega, le sue sedi e i suoi militanti sono sotto attacco. Ultimo episodio a Cremona, con i nostri uffici danneggiati nella notte. Non ci fermeranno e non ci fanno paura!".