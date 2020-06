in foto: Foto di repertorio

Un uomo di 31 anni è stato portato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso del San Raffaele di Milano dopo essere stato ferito alla testa durante una rissa. Teatro dell'aggressione, via Felice Cavallotti a Cinisello Balsamo, paese alle porte del capoluogo di regione lombardo. La rissa è scoppiata poco prima delle 22 di ieri sera, giovedì 25 giugno, dove alcuni clienti di un locale avrebbero iniziato a lanciarsi contro bicchieri e posacenere di vetro. Sarebbe stato proprio uno di questi ultimi a raggiungere la testa del 31enne, di origine straniera, provocandogli una grave ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sesto San Giovanni per indagare su quanto accaduto.

Trovato il cadavere di una 27enne a Milano

Mistero a Milano ieri sera quando il cadavere di una ragazza di 27 anni è stato trovato in una residenza per studenti universitari in via Einstein. L'allarme è scattato poco prima delle ore 18 tra corso Lodi e la zona di Calvairate. Sul posto, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza e urgenza (Areu), si sono precipitati due equipaggi con automedica e ambulanza in codice rosso, ma l'intervento si è concluso sul posto perché purtroppo per la giovane non c'è stato niente da fare. Poco dopo l'arrivo dei sanitari, nello studentato si sono presentati anche gli agenti della polizia di Milano e gli agenti della polizia scientifica che hanno effettuato tutti i rilievi del caso che sono proseguiti fino a tarda sera. Gli agenti non hanno lasciato la residenza per studenti universitari prima delle 23. Stando a quanto ricostruito per il momento, la giovane si sarebbe tolta la vita, ma solo l'autopsia accerterà le cause del decesso.