È stato individuato e denunciato dalla Procura di Monza l'autore dell'aggressione nei confronti di un ragazzo di 28 anni avvenuta venerdì scorso a Cinisello Balsamo, nel Milanese. La vittima era stata accoltellata al torace ed alle gambe con un oggetto appuntito, al termine di una lite per futili motivi. La polizia ha rintracciato un cittadino dominicano di 28 anni, pregiudicato, regolare sul territorio nazionale. È indagato per il reato di lesioni aggravate.

L'indagine dei poliziotti della sezione anticrimine del commissariato di Cinisello Balsamo era partita il 10 gennaio, dopo che un cittadino rumeno era stato ferito a coltellate in strada. Stando a quanto ricostruito dagli agenti, i due uomini si erano incontrati per caso fuori da un negozio nel centro della cittadina, tra via Domenico Brambilla e via Libertà.

L'aggressore dovrà rispondere di lesioni aggravate

Tra loro è scattata una discussione per futili motivi, poi degenerata in rissa. Al culmine dello scontro il cittadino dominicano ha sferrato alcuni colpi con un oggetto appuntito. Il giovane ferito è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza. Dopo le cure dei medici è stato dimesso senza altre conseguenze. A dicembre, sempre a Cinisello Balsamo, si era verificato un episodio analogo: un uomo di 44 anni, era stato colpito ripetutamente con un coltello in viale Romagna. La vittima aveva riportato diversi tagli da arma bianca al fianco, al braccio e anche alla testa.