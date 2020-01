in foto: (Immagini di repertorio)

Una lite in strada che è sfociata in un accoltellamento. È quanto accaduto nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 gennaio a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. L'episodio si è verificato all'angolo tra via Domenico Brambilla e via Libertà. Da quanto risulta in seguito alle prime ricostruzioni, la violenza si sarebbe consumata al termine di una rissa tra due uomini di origini romene, che è poi sfociata in un'aggressione. Ad avere la peggio un 28enne, accoltellato dal connazionale che è riuscito a fuggire dopo il gesto violento e prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Ancora da chiarire le ragioni che hanno fatto precipitare la situazione tra i due uomini.

L'intervento dei soccorsi e le condizioni del giovane accoltellato

Il ragazzo di 28 anni vittima della violenza che si è consumata nella notte a Cinisello Balsamo ha riportato ferite da arma da taglio al costato e alla gamba. Il personale sanitario dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) intervenuto sul posto ha trasportato il ragazzo all'ospedale San Gerardo di Monza: è stato soccorso in codice giallo e da quanto risulta non dovrebbe essere in pericolo di vita. Intanto proseguono le indagini sul caso da parte degli agenti del commissariato di Cinisello Balsamo, che sono accorsi sul luogo poco dopo dopo l'avvenuto accoltellamento, per tentare di ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all'identità dell'aggressore, che al momento resta ignota. A dicembre, sempre a Cinisello Balsamo, si era verificato un episodio analogo, in cui era rimasto gravemente ferito un uomo di 44 anni, colpito ripetutamente con un coltello in viale Romagna. La vittima aveva riportato diversi tagli da arma bianca al fianco, al braccio e anche alla testa.