in foto: Immagine di repertorio

È stato raggiunto da numerose coltellate al fianco, al braccio e anche alla testa: per questo quando i soccorritori del 118 sono giunti in viale Romagna a Cinisello Balsamo, comune in provincia di Milano dove è avvenuta l'aggressione gli hanno prestato le prime cure sul posto e poi lo hanno trasportato in ospedale al Niguarda. La vittima è un uomo di 44 anni mentre l'aggressore o gli aggressori non sono stati ancora identificati: l'allarme è scattato nella serata di ieri domenica 29 dicembre quando è stato richiesto l'intervento del 118 all'altezza del civico 31 di viale Romagna.

L'uomo ferito a gambe, braccia, testa e fianco

Il personale medico, intervenuto sul posto con un'auto medica e un'ambulanza, ha riferito, così come confermato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, che la vittima presentava ferite da arma bianca, probabilmente un coltello, alla testa, all’emicostato sinistro, agli arti inferiori e al braccio destro. Soprattutto quelle alle gambe sarebbero risultate piuttosto profonde e così il 44enne è giunto poco dopo all'ospedale Niguarda di Milano accompagnato dai soccorritori. Stando a quanto si apprende avrebbe perso molto sangue ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita: le sue condizioni sarebbero comunque piuttosto critiche. Oltre al personale sanitario, in viale Romagna sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni per i rilievi del caso utili a ricostruire quanto accaduto.