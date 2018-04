Nove anni di carcere. È la condanna chiesta dai pubblici ministeri Gianluca Prisco e Luca Gaglio per S.M., l'uomo fermato lo scorso ottobre dalla squadra mobile di Milano con l'accusa di aver abusato di una bimba di 6 anni in via Bramante, nella Chinatown di Milano. Nel corso delle indagini era emerso che l'uomo, un italiano che era già stato condannato nel 2013 per tentata prostituzione minorile, atti osceni e corruzione di minorenni, nel marzo 2016, subito dopo essere uscito dal carcere, aveva abusato anche di un'altra bimba affetta dalla sindrome di Down in un ascensore di una fermata della metro di Milano. I pm hanno chiesto che le due condanne per i diversi episodi si sommino (sette anni per il secondo, due per il primo) e che al presunto pedofilo non sia riconosciuto alcuno sconto di pena: in caso di condanna beneficerà solo dello sconto di un terzo previsto dal rito abbreviato. La piccola bimba di sei anni abusata in via Bramante si è costituita parte civile, assieme alla sua famiglia: il loro legale, Laura Panciroli, ha chiesto un risarcimento di 30mila euro all'imputato, con una provvisionale di 15mila euro. La sentenza è attesa per l'8 maggio: a decidere sarà il giudice per l'udienza preliminare Elisabetta Meyer.

Il presunto pedofilo seriale è stato fermato lo scorso 4 ottobre

Il presunto pedofilo seriale era stato fermato lo scorso 4 ottobre a Monza, dopo che alla polizia era giunta una segnalazione. Il giorno prima gli investigatori avevano diffuso un video e le immagini del presunto pedofilo che si allontanava dalla zona di via Bramante dopo gli abusi nei confronti della bimba di sei anni, proprio nel tentativo di riuscire a bloccarlo. Gli abusi erano avvenuti nella serata dell'11 settembre nell'androne di un palazzo in via Bramante: l'uomo aveva seguito la bimba e l'aveva poi spinta nel cortile del palazzo, cercando di violentarla. La piccola era riuscita a urlare e a divincolarsi dall'uomo, che era poi scappato.