La polizia locale di Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ci ha messo (comprensibilmente) qualche giorno. Alla fine, però, dopo aver scartato i rottami, ha recuperato e fotografato le circa 200 biciclette che alcuni giorni fa erano state trovate sul tetto di un capannone abbandonato in viale Fulvio Testi, importante arteria stradale tra Milano e Cinisello. Adesso chi dovesse riconoscere la propria tra le bici rubate potrà riprendersela: basterà seguire alcune procedure che sono state specificate sul sito del comune di Cinisello. Il ritrovamento delle bici rubate era stato tanto sorprendente quanto casuale: a farlo un istruttore di volo che, dall'alto, aveva scattato la foto aerea del capannone utilizzato come deposito dai ladri. L'anonimo informatore aveva poi inviato la propria segnalazione alla testata online "The submarine", che aveva a sua volta allertato la polizia e diffuso la notizia, dopo che i vigili avevano già provveduto a sequestrare il capannone in questione.

Come richiedere la propria bici.

Sul sito dell'amministrazione comunale di Cinisello sono disponibili tutte le foto delle bici rubate: "Ogni bicicletta è stata fotografata e identificata da un numero che occorre comunicare al momento della richiesta di restituzione", spiegano sul sito. Se si dovesse riconoscere la propria bici tra i mezzi rubati si può contattare il comando della polizia locale ai numeri: 02 66023620 – 02 66023618. Attenzione, però: per riottenere la bici si dovrà essere in possesso della denuncia del furto, che deve essere naturalmente antecedente al ritrovamento. Altri elementi utili da presentare ai vigili sono una fotografia della propria bici, il numero di telaio della stessa o una ricevuta comprovante l'acquisto.