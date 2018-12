in foto: Palazzo Marino

Cosa fare a Milano a Capodanno, martedì 1 gennaio 2019? Tra passeggiate (si preannuncia bel tempo, anche se i livelli di smog sono elevati), i tanti musei aperti, i mercatini tipici e concerti gratuiti ci sarà davvero l'imbarazzo della scelta. Un appuntamento irrinunciabile per chi apprezza le tradizioni è quello con le bande musicali cittadine. Alle ore 10.30 nel cortile d’onore di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano (in piazza Scala), si terrà infatti il tradizionale appuntamento per celebrare l’inizio del nuovo anno con l'esibizione delle bande musicali cittadine. Si inizia con la Civica banda alle 10.30: seguiranno quindi i Martinitt alle 10.45, la Banda di Crescenzago alle 11, la Banda Cordialis Rigoris della Polizia locale alle 11.15 e infine la Banda d’Affori alle 11.30. Con la loro musica le bande musicali porgeranno gli auguri a tutta la città: l'ingresso è gratuito.

Musei e mercatini natalizi aperti a Capodanno a Milano

Per chi vuole trascorrere il Capodanno all'insegna dell'arte e della cultura non mancheranno le alternative. Sono tanti i musei aperti: saranno visitabili le mostre ospitate a Palazzo Reale (“Picasso e Metamorfosi”, l’antologica di Carlo Carrà, la mostra fotografica di Sølve Sundsbø), la rassegne ospitate al Pac – Padiglione di arte contemporanea di via Palestra (tra cui la mostra dedicata a Eva Marisaldi) e le rassegne ospitate al MuDeC – Museo delle culture (“Paul Klee. Alle origini dell’Arte”, “A visual protest. The art of Banksy”, “Steve McCurry. Animals”). A Palazzo Marino sarà invece visitabile la maestosa "Adorazione dei Magi" del Perugino: qui tutte le informazioni sugli orari. Sarà regolarmente aperto anche il Mercatino di Natale intorno al Duomo: oltre alle casette di legno con prodotti tipici gastronomici e d'artigianato si terrà un laboratorio di disegno e piccole creazioni artistiche.