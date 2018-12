in foto: L’Adorazione dei Magi del Perugino, in mostra a Palazzo Marino a Milano

L'arte non va in vacanza a Milano nemmeno a Capodanno. Il primo giorno del 2019 milanesi e turisti presenti in città potranno visitare uno dei tanti musei aperti, approfittando della giornata di festa (che si preannuncia tra l'altro all'insegna del bel tempo, anche se la qualità dell'aria non è elevata per via dello smog) per ammirare una delle tante mostre in programma. Ecco allora una carrellata dei principali musei che restano aperti martedì 1 gennaio a Milano, giorno di Capodanno 2019.

Mudec

Il Mudec, museo delle culture in zona Tortona, l'1 gennaio resta aperto di pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.30. Saranno visitabili la Collezione permanente del museo e le mostre temporanee: "Paul Klee. Alle origini dell’Arte", "A visual protest. The art of Banksy", "Steve McCurry. Animals". A differenza del Mudec restano invece chiusi gli altri musei civici, da quelli ospitati al Castello Sforzesco al Museo del Novecento.

Mostre a Palazzo Reale e al Pac

A Capodanno saranno invece visitabili le tante mostre in programma al Palazzo Reale, a pochi passi da piazza Duomo. La sede museale ospita le rassegne "Picasso Metamorfosi', l’antologica di Carlo Carrà e la mostra fotografica di Sølve Sundsbø. Martedì 1 gennaio 2019 si potranno visitare le mostre dalle 14.30 alle 19.30. Il PAC (Padiglione di arte contemporanea) in via Palestro 14 ospita la mostra dedicata a Eva Marisaldi, da poco inaugurata. A Capodanno si potrà visitare la rassegna dalle 14.30 alle 19.30.

L'Adorazione dei Magi del Perugino a Palazzo Marino

Come ogni anno durante le feste di Natale e Capodanno Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano che si trova in piazza della Scala 2, ospita un capolavoro legato al tema natalizio, visitabile gratuitamente da milanesi e turisti. Quest'anno il capolavoro ospitato è la maestosa "Adorazione dei Magi" di Pietro Vannucci, meglio noto come il Perugino, visitabile fino al 13 gennaio 2019. Martedì 1 gennaio 2019 la mostra sarà regolarmente aperta dalle 9.30 alle 20.