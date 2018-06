Momenti di paura, nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, in via Violi a Milano, a pochi passi dalla stazione di Lambrate. Un autobus dell'Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, è stato improvvisamente interessato da un incendio, che in pochissimo tempo ha avvolto tutto il mezzo, distrutto interamente dalle fiamme. Sul posto, con due autobotti, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che in poco tempo hanno provveduto a domare le fiamme, altissime, così come la colonna di fumo, che ha raggiunto il ponte sopraelevato della ferrovia, senza però causare ritardi alla circolazione dei treni. Per permettere le operazioni dei pompieri, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico automobilistico. Stando a quanto si apprende, per fortuna al momento dell'incendio, che si sarebbe sviluppato nella parte posteriore del bus, nel vano motore, a bordo non c'era nessuno e per fortuna non risulterebbero feriti né intossicati.

Si tratta del secondo autobus dell'Atm ad andare a fuoco in pochi giorni. Nella serata del 15 giugno, intorno alle 21 infatti, un autobus della linea 924 era stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre si trovava in via Rombon, ancora in zona Lambrate. Per fortuna, visti problemi pregressi già riscontrati, il bus si stava recando in deposito e, al momento dell'incendio, fatta eccezione per l'autista, che è riuscito a mettersi in salvo, era vacante. Anche in quell'occasione, l'azienda del trasporto pubblico milanese e i vigili del fuoco hanno ipotizzato che l'incendio si sia sviluppato nel vano motore.