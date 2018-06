Non solo a Roma: anche a Milano gli autobus prendono fuoco improvvisamente. È quanto accaduto nella serata di ieri, intorno alle 21, in via Rombon, in zona Lambrate: un autobus Atm – l'azienda che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo lombardo – della linea 924 è stato improvvisamente interessato da un incendio. Per fortuna, il bus si stava dirigendo verso il deposito e a bordo, oltre all'autista, non c'era nessuno. Le fiamme si sono sviluppare rapidamente e, in pochi istanti, hanno avvolto l'intero autobus, distruggendolo.

Sul posto sono arrivati tempestivamente, con due autobotti, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno faticato non poco a domare il rogo, le cui cause sono sconosciute e ancora in corso di accertamento anche se, stando a quanto fa sapere l'azienda di trasporti, l'incendio si sarebbe sviluppato nella zona del vano motore. L'Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, fa sapere invece che il rogo non ha causato feriti né intossicati. Non si sono registrati nemmeno danni, fatta eccezione per il mezzo pubblico.